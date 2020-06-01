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Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» обнаружила факты хищения

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова выявила хищение около 129 млн рублей при реализации проекта «Платформа», сообщила адвокат Ирина Поверинова.

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Она подчеркнула, что экспертиза, с точки зрения защиты, была проведена с многочисленными нарушениями, ряд мероприятий проекта был проигнорирован.

«Выводы экспертизы оглашены. Согласно им, расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены, его стоимость оценена приблизительно в 87 млн рублей, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей», — заявила Поверинова ТАСС в понедельник, 1 июня.

Защита намерена оспорить выводы экспертизы, отметила адвокат.

Судебное заседание переносилось четыре раза из-за болезни участников процесса. В апреле защита просила о переносе заседания в связи с эпидемиологической ситуацией до полного снятия карантинных ограничений, однако суд отклонил ходатайство.

За третьей экспертизой по делу Серебренникова прокуратура обратилась в суд в декабре 2019 года. Результаты второй они потребовали признать нелегитимными.

По версии следствия, Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных министерством на развитие «Платформы».

Масляева признала вину, и ее дело было выделено в отдельное производство. Остальные свою вину отрицают, утверждая, что государственные деньги тратились только на проекты.

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