Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» обнаружила факты хищения
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова выявила хищение около 129 млн рублей при реализации проекта «Платформа», сообщила адвокат Ирина Поверинова.
Она подчеркнула, что экспертиза, с точки зрения защиты, была проведена с многочисленными нарушениями, ряд мероприятий проекта был проигнорирован.
«Выводы экспертизы оглашены. Согласно им, расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены, его стоимость оценена приблизительно в 87 млн рублей, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей», — заявила Поверинова ТАСС в понедельник, 1 июня.
Защита намерена оспорить выводы экспертизы, отметила адвокат.
Судебное заседание переносилось четыре раза из-за болезни участников процесса. В апреле защита просила о переносе заседания в связи с эпидемиологической ситуацией до полного снятия карантинных ограничений, однако суд отклонил ходатайство.
За третьей экспертизой по делу Серебренникова прокуратура обратилась в суд в декабре 2019 года. Результаты второй они потребовали признать нелегитимными.
По версии следствия, Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных министерством на развитие «Платформы».
Масляева признала вину, и ее дело было выделено в отдельное производство. Остальные свою вину отрицают, утверждая, что государственные деньги тратились только на проекты.