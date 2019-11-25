Минкульт потребовал взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

Министерство культуры России потребовало взыскать с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» 133 млн рублей. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает корреспондент «Известий» из здания Мещанского суда, где проходят слушания по делу.

Представитель ведомства Людмила Смирнова рассказала, что министерство понесло ущерб в размере 133 237 920 рублей, однако затруднилась ответить, в чем именно заключается этот ущерб и из чего складывается такая сумма.

Она также отметила, что во время проведения театрального проекта «Платформа» и по его окончании у ведомства вопросов не было. По словам Смирновой, ни внутренние проверки, ни проверки Счетной палаты не обнаружили проблем у «Седьмой студии» до того, как началось расследование Следственного комитета.

Во время допроса Смирновой стало плохо, судья объявила перерыв в заседании.

Ранее, 19 ноября, президиум Мосгорсуда отменил возврат прокурору дела бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которую обвиняют в мошенничестве, и направил в суд на новое рассмотрение.

1 ноября стало известно о просьбе гособвинения вернуть Серебренникову и другим подсудимым подписку о невыезде, отмененную по решению суда 11 сентября, в день, когда дело вернули в прокуратуру «в связи с противоречиями». Однако суд отклонил просьбу надзорного органа.

По версии следствия, Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных министерством на развитие «Платформы».

28 января Мещанский суд Москвы освободил бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» от участия в дальнейших заседаниях по делу о хищении средств. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, поскольку она заключила сделку со следствием и признала свою вину. Остальные же утверждают, что государственные деньги тратились только на проекты.