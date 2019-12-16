Прокуратура попросила о третьей экспертизе по делу Серебренникова

Прокуратура обратилась в суд за повторной, третьей экспертизой по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Результаты второй они требуют признать нелегитимными. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы обвиняемой Софьи Апфельбаум, в понедельник, 16 декабря.

Поверинова отметила, что прокурор Михаил Резниченко попросил суд не учитывать итоги второй экспертизы. По его словам, в ее проведении участвовали театральные деятели, находящиеся в связи с подсудимым. Таким образом, они выступают заинтересованными лицами в этом деле.

«Это глупость полная. В театральной среде все друг друга знают. Эксперты давали подписку, они несут ответственность за обоснованность своих выводов», — заявила Поверинова.

Вместе с тем просьбу о третьей экспертизе защитник расценила как отказ обвинения от первой экспертизы — той, что проходила на стадии следствия и подтвердила факт хищений.

Суд дал стороне защиты время до среды подготовить и изложить свою подробную позицию.

25 ноября Минкульт потребовал взыскать с Серебренникова 133 млн рублей. Однако, в чем именно заключается ущерб и из чего складывается сумма, представитель министерства в суде объяснить не смогла.

19 ноября президиум Мосгорсуда отменил возврат прокурору дела бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которую обвиняют в мошенничестве, и направил в суд на новое рассмотрение.

1 ноября гособвинение попросило вернуть Серебренникову и другим подсудимым подписку о невыезде. Однако суд отклонил просьбу надзорного органа.

По версии следствия, Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных министерством на развитие «Платформы».