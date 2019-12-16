Прямой эфир
Сюжет:

Прокуратура попросила о третьей экспертизе по делу Серебренникова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура обратилась в суд за повторной, третьей экспертизой по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Результаты второй они требуют признать нелегитимными. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ирина Поверинова, представляющая интересы обвиняемой Софьи Апфельбаум, в понедельник, 16 декабря.

Поверинова отметила, что прокурор Михаил Резниченко попросил суд не учитывать итоги второй экспертизы. По его словам, в ее проведении участвовали театральные деятели, находящиеся в связи с подсудимым. Таким образом, они выступают заинтересованными лицами в этом деле.

«Это глупость полная. В театральной среде все друг друга знают. Эксперты давали подписку, они несут ответственность за обоснованность своих выводов», — заявила Поверинова.

С делом Серебренникова знакомы лучше, чем с его творчеством
Большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМа, впервые слышат фамилию режиссера

Вместе с тем просьбу о третьей экспертизе защитник расценила как отказ обвинения от первой экспертизы — той, что проходила на стадии следствия и подтвердила факт хищений.

Суд дал стороне защиты время до среды подготовить и изложить свою подробную позицию.

25 ноября Минкульт потребовал взыскать с Серебренникова 133 млн рублей. Однако, в чем именно заключается ущерб и из чего складывается сумма, представитель министерства в суде объяснить не смогла.

19 ноября президиум Мосгорсуда отменил возврат прокурору дела бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которую обвиняют в мошенничестве, и направил в суд на новое рассмотрение.

1 ноября гособвинение попросило вернуть Серебренникову и другим подсудимым подписку о невыезде. Однако суд отклонил просьбу надзорного органа.

По версии следствия, Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных министерством на развитие «Платформы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Кудрин призвал изменить методы контроля в культуре после случая Серебренникова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019