Умерла одна из основателей делового телевидения в России, Анна Уварова
В Москве скончалась одна из основателей делового радио и телевидения в России, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Анна Уварова.
Причина смерти не уточняется.
«В ночь на 1 июня скоропостижно скончалась Анна Валентиновна Уварова, доцент департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна. Глубоко скорбим об этой утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким Анны Валентиновны», — сказано в сообщении на сайте ВШЭ в понедельник, 1 июня.
Уварова работала главный редактором РБК-ТВ, возглавляла информационные службы ОТР и РЕН-ТВ. Преподавать в ВШЭ она начала в 2016 году.