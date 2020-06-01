Умерла одна из основателей делового телевидения в России, Анна Уварова

В Москве скончалась одна из основателей делового радио и телевидения в России, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Анна Уварова.

Причина смерти не уточняется.

«В ночь на 1 июня скоропостижно скончалась Анна Валентиновна Уварова, доцент департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна. Глубоко скорбим об этой утрате и выражаем искренние соболезнования родным и близким Анны Валентиновны», — сказано в сообщении на сайте ВШЭ в понедельник, 1 июня.

Уварова работала главный редактором РБК-ТВ, возглавляла информационные службы ОТР и РЕН-ТВ. Преподавать в ВШЭ она начала в 2016 году.