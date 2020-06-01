Российские IТ-компании выступили против антикризисного предложения Microsoft

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» сочла неприемлемой инициативу американской корпорации по обеспечению госорганов бесплатным доступом к своим продуктам на полгода. Об этом говорится в письме ассоциации в Минкомсвязь, с которым ознакомились «Известия».

Участники отечественного IТ-рынка полагают, что принятие предложения чревато попаданием в зависимость от сервисов Microsoft и ударом по российским продуктам, а также недополучением налогов и ростом трат на импорт ПО и его поддержки.

В конце апреля руководство российского офиса Microsoft обратилось в Минкомсвязь с предложением организовать для государственных и подведомственных учреждений, в том числе медицинских и образовательных организаций, бесплатный полугодовой доступ к пакету Office 365 с Microsoft Teams для неограниченного числа конечных пользователей. Это позволит проводить сеансы видео-конференц-связи и совместно работать с документами и бизнес-приложениями.

Таким образом, корпорация рассчитывала помочь государству справиться с последствиями неблагоприятной ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Пакет не нужен: ФАС усомнилась в правомерности антивирусного предложения Microsoft