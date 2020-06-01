Большинство (62%) жителей крупных и средних российских городов считают необходимым откладывать деньги на будущее детей. Такие данные в ходе опроса, приуроченного к Международному дню защиты детей, получила компания «Сбербанк страхование жизни».

Этой позиции больше всего респондентов придерживаются в Махачкале (84%), Барнауле (73%) и Астрахани (72%). С данной точкой зрения в меньшей степени согласны в Москве и Санкт-Петербурге, там за накопления для детей выступили 44% и 34% жителей соответственно.

Если говорить о суммах накоплений, тут картина принципиально иная. Самые высокие показатели — в российских столицах: москвичи оценивают эту сумму в 17,2 млн рублей, петербуржцы — в 9,5 млн. В других «миллионниках» суммы варьируются от 6,2 млн рублей в Екатеринбурге до 4,4 млн рублей в Уфе.

В городах с меньшим населением родители считают, что будущее детей можно обеспечить и более скромными накоплениями — например, 3,9 млн рублей в Оренбурге, 3,4 млн рублей в Астрахани и в 2,8 млн рублей в Махачкале.

Среди самых распространенных целей накоплений россияне назвали оплату образования и покупку квартиры.

Опрос проводился среди жителей 37 городов с населением в 500 тыс. и более человек.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Нельзя не откладывать: россияне оценили расходы на будущее детей в 2,8–17,2 млн