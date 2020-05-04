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Трамп рассказал об ошибке Китая в ситуации с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с коронавируом Китая совершил «ужасную ошибку» и попытался ее скрыть.

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По словам Трампа, США намеревались участвовать в расследовании причин появления SARS-COV-2, однако Пекин не допустил американских специалистов. Также разрешение не получили представители Всемирной организации здравоохранения.

«Я думаю, что они (власти КНР) совершили ужасную ошибку и они не хотели ее признать… Мое мнение: они пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь», - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News 3 мая.

Самым ужасным в действиях Китая Трамп назвал то, что власти запретили въезд в Китай, но не запретили своим гражданам покидать страну.

Трамп добавил, что США ведут расследование произошедшего и вскоре получат подробный отчет о том, «что именно произошло».

Ранее,3 мая, агентство Associated Press со ссылкой на разведку США сообщило, что Китай мог скрыть данные об опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами.

В апреле Трамп отметил, что рассматривает несколько вариантов «наказания» Китая за коронавирирус. Он не исключал, что США потребуют денежной компенсации в десятки млрд долларов.

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