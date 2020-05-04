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Трамп опроверг свою осведомленность об угрозе COVID-19 до конца января

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что спецслужбы страны не докладывали ему о масштабах эпидемии коронавируса до последних чисел января. Об этом он написал в воскресенье, 3 мая, в своем Twitter.

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«Разведка только что сообщила мне, что я был прав и они не поднимали тему коронавируса до конца января. Это было как раз перед тем, как я запретил въезд в США из Китая», — заявил американский лидер.

Он уточнил, что до этого времени спецслужбы не относились серьезно к эпидемии.

В апреле ряд СМИ сообщили, что разведка США была осведомлена о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря.

При этом публично американские власти неоднократно обвиняли Пекин в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19 и инициировали расследование, направленное на поиск виновного в распространении инфекции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

По данным ВОЗ на 3 мая, всего в мире подтверждено свыше 3,3 млн случаев заболевания, скончались более 238 тыс. человек.

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