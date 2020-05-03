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ВОЗ сообщила о выявлении 90 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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Фото: TASS/EPA
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Число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выросло на 90 399. Таким образом, общее количество заразившихся достигло 3 356 205. Об этом 3 мая сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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При этом за всё время эпидемии от болезни скончались 238 730 человек, из них более 8 тыс. — за последний день.

Почти треть инфицированных приходится на Соединенные Штаты, там выявлено 1,09 млн случаев заражения. Страна также лидирует по количеству жертв заболевания в мире.

1 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус продлил режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса в мире. Режим ЧС действует с 30 января. Следующее заседание будет созвано в течение примерно 90 дней.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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