Врач объяснил необходимость медицинской маски при пандемии COVID-19

Носить медицинскую маску в условиях распространения коронавируса необходимо, чтобы обезопасить не только себя, но и своих близких. Об этом россиян предупредил заслуженный врач России Сергей Дорофеев в воскресенье, 3 мая.

По его словам, достаточно лишь пройти мимо носителя инфекции, чтобы оказаться в зоне риска заражения. Врач подкрепил свои слова тем фактом, что большинство из людей, у которых был подтвержден COVID-19, не имели явных симптомов.

Таким образом, ни один из граждан не может знать наверняка, является ли он переносчиком вируса, а, следовательно, если все наденут маски, то и реально зараженный сможет уберечь окружающих от распространения инфекции.

Дорофеев при этом отметил, что в настоящий момент правительство страны переходит от убеждения людей в необходимости соблюдать дистанцию, носить средства защиты и оставаться дома к более жестким мерам, таким как штрафы и принудительная изоляции. При этом эксперт напомнит ситуацию в Китае, где власти сражу же ввели жесткий ограничительный режим.

Эксперт также отметил, что количество зараженных людей в стране растет ежедневно и если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то число респираторных заболеваний увеличилось в пять раз, пишет телеканал «360».

1 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе масочного режима. До 12 мая постановление носит рекомендательный характер, затем — обязательный. После этой даты жителей Московской области, которые не будут соблюдать масочный режим, могут оштрафовать на 4 тыс. рублей.

При этом подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах страны, например, в Ростовской , Самарской и Калужской областях, а также в Республике Коми и Краснодарском крае.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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