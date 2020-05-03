Московским волонтерам снова разрешат посещать животных в приютах

Власти Москвы работают над комплексом мер, который позволит возобновить посещения добровольцами городских приютов, где содержатся животные, оставшиеся без хозяев. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Сложившаяся ситуация показала, что животным не хватает общения с волонтерами», — указал Бирюков.

При этом заммэра рассказал, что некоторые московские приюты, например, «Зеленоград» и «Зоорассвет», даже в период действия ограничительных мер занимаются поиском хозяев для своих подопечных.

«Действует онлайн-система, в рамках которой волонтеры проводят тщательный отбор претендентов. В период самоизоляции выбрать питомца можно в специальном онлайн-каталоге или на страницах приютов в социальных сетях. После этого необходимо связаться с кураторами, которые проведут собеседование в удаленном режиме, подробнее расскажут о животном и объяснят, как удаленно оформить договор ответственного владения. Главное, подойти к этому вопросу максимально ответственно», — объяснил он.

По его словам, в московских приютах для бездомных животных поддерживаются все необходимые условия для комфортного содержания кошек и собак, обеспечено регулярное кормление подопечных, ежедневно проводится тщательная очистка вольеров. Заммэра отметил, что сотрудники, задействованные в этой работе, каждый день проходят диагностику здоровья с обязательным измерением температуры тела, у них есть необходимые средствам индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки, спецодежда и дезинфицирующие средства.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в стране с конца марта московские приюты были закрыты для посещения волонтерами.

С 9 апреля в Москве запущено волонтерское движение #ПогуляйСобаку по бесплатному выгулу собак. Особое внимание уделяется пожилым и людям входящим в группу риска. Прогулка осуществляется бесконтактным образом в соответствии с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора в радиусе 100 м от места проживания владельца.