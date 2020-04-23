ВШЭ предупредила о рисках распространения COVID-19 животными и птицами

О риске распространения коронавирусной инфекции через птиц, насекомых, а также диких и домашних животных предупредили специалисты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

По мнению ученых, правительство должно учитывать данную угрозу и разработать систему мониторинга такой опасности. С данной инициативой они обратились в секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой и в Совет Федерации (с документами ознакомились «Известия»).

В частности, переносчиками вируса могут быть птицы, которые при сезонной миграции перелетают большие расстояния по всему миру и являются основным переносчиком паразитов и патогенов. В то же время эксперты отрицают возможность заражения человека от животного.

Для решения проблемы в НИУ ВШЭ предлагают разработать международную систему оценки, прогнозирования и мониторинга рисков для здоровья населения государств — членов БРИКС, которые связаны с трансграничным переносом опасных инфекций.

Речь идет не только о коронавирусе, но и о других опасных заболеваниях. Институт готов выполнить эту работу, отмечено в письме.

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