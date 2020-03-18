В России искусственный интеллект создаст интерактивную базу древнеславянских текстов

В России с помощью технологий искусственного интеллекта создадут интерактивную базу древнеславянских текстов. Об этом сообщили в пресс-службе НИТУ «МИСиС» в среду, 18 марта.

Она даст историкам и ученым-лингвистам инструмент для изучения всех современных национальных славянских языков, а также позволит лучше понять их наследие.

«Коллаборация ученых Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ при участии комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы запустила масштабный проект по созданию с помощью технологий искусственного интеллекта и машинного обучения уникальной базы древнеславянских рукописных текстов — корпуса», — цитирует сообщение пресс-службы «РИА Новости» в среду, 18 марта.

Корпусом является структурированная база данных языка, которая основывается на электронном собрании текстов на определенном языке. Он является подобранной и обработанной совокупностью текстов, использующихся в качестве исследовательской базы для изучения лексики и грамматики языка.

По словам ведущего эксперта Центра инфраструктурного взаимодействия и партнерства MegaScience НИТУ «МИСиС» Андрея Устюжанова, проект является своеобразным мостиком от культуры прошлого к технологиям будущего.

Первым этапом проекта станет оцифровка и разметка древнеславянских миней (служебных церковных книг) XI–XVII веков на древнерусском, болгарском и сербском языках.

В декабре прошлого года сообщалось, что команда музыковедов и программистов попробует дописать произведение Людвига ван Бетховена с помощью искусственного интеллекта.