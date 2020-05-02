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Ученые заявили о способности коронавируса заражать млекопитающих

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Коронавирус способен заражать только млекопитающих, но не рыб, птиц или рептилий. К такому выводу пришли молекулярные биологи, изучив структуру ключевых белков, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.

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Анализу подверглись белки 215 видов рыб, рептилий, птиц и млекопитающих, говорится в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

«Эти расчеты подтвердили, что SARS-CoV-2 может проникать в клетки широкого круга млекопитающих, однако они ставят под сомнение то, что он может поражать рыб, рептилий и птиц», — написали ученые из университетского колледжа Лондона (Великобритания) и их коллеги из Индии и Малайзии.

Коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки легких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2. Он покрывает определенные типы клеток альвеол. Эти выросты играют важную роль в жизнедеятельности SARS, возбудителя атипичной пневмонии и близкого родственника коронавируса нового типа.

Ген, кодирующий этот белок, имеет несколько различных вариаций в геномах разных млекопитающих. Эти вариации не мешают заражению кошек, хорьков и обезьян, но значительно снижают вероятность проникновения вируса в организм мышей и крыс.

Как ранее в субботу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Накануне она пояснила, что отказ от ограничительных мер по коронавирусу будет поэтапным и зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах.

Инфографика

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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