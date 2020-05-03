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В Москве напавший на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

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Фото: соцсети
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Нарушитель режима самоизоляции в Москве, который напал на сотрудника полиции на улице Вешняковская, признал свою вину. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

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«В ходе допроса свою вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал в полном объеме», ― отметили следователи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ход его расследования поставлен на контроль центрального аппарата Следственного комитета России председателем СК Российской Федерации Александром Бастрыкиным.

Сообщается, что нападавшему мужчине уже предъявлено соответствующее обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Инцидент произошел 30 апреля. В ходе пешего патрулирования района с целью обеспечения соблюдения режима самоизоляции сотрудники полиции заметили вблизи жилого дома по улице Вешняковская 41-летнего мужчину. Стражи порядка попросили его предъявить документы, однако в ответ он стал вести себя агрессивно.

1 мая в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Мы в форме» была опубликована видеозапись произошедшего. На кадрах ролика видно, как мужчина снимает на камеру телефона общение с полицейским, утверждая, что тот забрал у него паспорт. Сам инцидент также снимает кто-то другой. Сначала гражданин, у которого, предположительно, забрали паспорт, требовал у полицейского документы, а потом ударил его, в результате чего между мужчинами завязалась драка.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

В рамках ограничительных мер граждане должны соблюдать дистанцию в 1,5–2 м и покидать свои дома исключительно для выгула собак в радиусе 100 м от жилища, посещения близлежащих магазинов и аптек.

За минувшие сутки в столице зафиксировано 5948 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в городе достигло 68 606.

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По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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