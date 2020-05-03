В Подмосковье задержали напавшего с ножом на полицейских мужчину

В Московской области задержан мужчина, напавший с ножом на полицейских. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«В настоящее время подозреваемый установлен и задержан», ― цитирует ТАСС сообщение правоохранителей.

Ранее в этот же день стало известно, что в подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух стражей порядка из-за замечания по выгулу собаки. В пресс-службе областного управления МВД отметили, что инцидент произошел 1 мая.

5 апреля в подмосковном городском округе Павловский Посад женщина напала с ножом на сотрудника полиции. Атака произошла в ходе конфликта, пострадавший находился не при исполнении своих обязанностей.