Стала известна причина нападения на водителя скорой помощи в Екатеринбурге

Причиной нападения пьяного мужчины на водителя скорой помощи в Екатеринбурге стало то, что тот отказался дать ему зажигалку. Об этом в среду, 29 апреля, рассказал заместитель главврача скорой города Евгений Рузанов.

Инцидент произошел 28 апреля, когда бригада скорой помощи прибыла по экстренному вызову в дом на улице Амундсена. Медики поднялись в квартиру, а водитель остался ждать их в машине. Из подъезда вышел молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к водителю и стал вести себя агрессивно.

«Всего-навсего этому человеку нужна была зажигалка, которую водитель предоставить не смог, так как не курит. Это вызвало еще большую агрессию», — цитирует Рузанова телеканал «360».

После этого парень попытался влезть в скорую, но водитель его оттолкнул и закрылся в машине. Тогда молодой человек поднял с дороги камни и начал кидать их в автомобиль.

По словам заместителя главврача скорой помощи, водитель попытался уехать, но нападавший бегал за машиной и швырял в нее камни. У автомобиля первой оказались разбиты лобовое, боковое и заднее стекла, сообщает телеканал «Звезда». Врачи и водитель не пострадали. Пока у них выходной, а потом они выйдут на работу.

В результате для госпитализации пациента пришлось вызвать еще одну бригаду скорой помощи.

Рузанов подтвердил, что хулиган участвовал в той же драке, что и госпитализированный пациент. Дебошира задержали, пишет «Федеральное агентство новостей». Следственный комитет по региону начал проверку. Заместитель главврача скорой считает, что ситуацию можно трактовать как препятствие к оказанию помощи пациенту. «Мы рассматриваем возможность подачи заявления с целью судебных разбирательств», — заключил он.

18 апреля сообщалось, что под Кировом двое нетрезвых мужчин избили водителя и врача скорой помощи, прибывших по вызову.