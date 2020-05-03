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В Москве число зараженных коронавирусом достигло 68 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве за сутки зафиксировано 5948 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в столичном оперативном штабе.

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Отмечается, что в общей сложности в столице зарегистрировано 68 606 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Суточный прирост заболевших COVID-19 в столице составил 9,5%.

«Количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов», ― говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что среди новых заболевших 39,2% ― люди от 18 до 45 лет, 36% ― от 46 до 65 лет, 10% ― от 66 до 79 лет, еще 5,5% ― старше 80 лет. Также среди заболевших 9,3% детей.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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