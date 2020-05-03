Еще 655 пациентов в Москве вылечились от коронавируса, сообщила 3 мая заммэра столицы Анастасия Ракова. Всего число выздоровевших в городе достигло 7029.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029», — отметила вице-мэр.

2 мая оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице скончались 34 пациента с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в тот же день, что смягчить ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, можно будет уже в середине мая. Условием для этого является снижение нагрузки на здравоохранение.

По его словам, пока в столице фиксируется большое число зараженных, из-за чего нагрузка на больницы растет. При этом Собянин напомнил, что власти и граждане должны сообща действовать в сложившейся ситуации.

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