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655 пациентов в Москве вылечились от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще 655 пациентов в Москве вылечились от коронавируса, сообщила 3 мая заммэра столицы Анастасия Ракова. Всего число выздоровевших в городе достигло 7029.

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«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029», — отметила вице-мэр.

2 мая оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице скончались 34 пациента с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в тот же день, что смягчить ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, можно будет уже в середине мая. Условием для этого является снижение нагрузки на здравоохранение.

По его словам, пока в столице фиксируется большое число зараженных, из-за чего нагрузка на больницы растет. При этом Собянин напомнил, что власти и граждане должны сообща действовать в сложившейся ситуации.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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