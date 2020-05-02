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Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» в субботу, 2 мая.

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По мнению Собянина, это связано с психологической усталостью людей от получаемой информации.

«На мой взгляд, это естественно, потому что приходит некая психологическая усталость, когда тебе говорят, что опасность, опасность, и об этом говорят уже не одну неделю, ты просто устаешь от этого, и тебе хочется верить, что всё уже закончилось, ведь если посмотреть по сторонам — ничего не происходит», — сказал он.

На ситуацию влияют и погодные условия: на улице становится теплее и солнечнее, однако необходимо оставаться дома и соблюдать самоизоляцию, считает глава города.

Также в интервью Собянин рассказал, что в России наблюдается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом.

Столичные власти полагают, что Москва еще не добралась до серьезных показателей по смертности людей с коронавирусом за счет хорошей работы системы здравоохранения.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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