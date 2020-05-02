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Количество пассажиров в московском метро уменьшилось в пять раз

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Количество пассажиров в столичном метрополитене сократилось в пять раз. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ по дезинфекции.

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«Тем не менее весь общественный транспорт продолжает работать в обычном графике, чтобы не создавать скученность, чтобы они себя чувствовали комфортно», — приводит его слова ТАСС.

Собянин отметил, что этому поспособствовали принятые в Москве меры самоизоляции. По его словам, очень важно в сложившихся обстоятельствах обеспечить дезинфекцию поездов, станций, переходов и эскалаторов. Мэр подчеркнул, что этой работой ежедневно занимаются сотрудники метро.

«Желательно, чтобы они были в масках, надевали перчатки», — отметил он.

По словам руководителя метрополитена Виктора Козловского, с момента объявления пандемии обработка вагонов проводится дважды в день. В пассажирской зоне частота уборки увеличена в 12–15 раз. К 15 мая на всех станциях метро оборудованы санитайзерами для обработки руки.

Накануне заммэра Москвы Максим Ликсутов, сообщил, что на всех станциях метро и Московских центральных диаметров (МЦД) входные двери зафиксировали в открытом положении для удобства и безопасности пассажиров.

В тот же день в Москве началась шестая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок, дворов и общественных пространств.

30 апреля Собянин порекомендовал пассажирам метро при поездке надевать защитную маску и перчатки. Он пояснил, что в связи особенностями устройства метрополитена двери можно убрать не везде.

Ранее на станциях московского метро и МЦК начали устанавливать автоматические санитайзеры. К 27 апреля такое оборудование появилось на 20 станциях.

Также для соблюдения пассажирами социальной дистанции в поездах и на станциях нанесена специальная разметка.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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За последние сутки в Москве выявили 5358 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в столице, по данным оперштаба, зафиксировано 62 658 заболевших.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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