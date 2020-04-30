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Глоток воздуха: рестораторы предложили первыми открыть летние веранды

Бизнес направит свою инициативу в Роспотребнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глоток воздуха: рестораторы предложили первыми открыть летние веранды
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2020-04-30 17:11:22
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После завершения режима самоизоляции в России в первую очередь необходимо открыть летние веранды и заведения общепита площадью не более 100 кв. м. Соответствующие предложения подготовила Федерация рестораторов и отельеров, 30 апреля она направит их в Роспотребнадзор. К 5 мая правительство и служба должны исполнить поручение президента и представить план поэтапного снятия запретов с бизнеса. Начать постепенную отмену ограничений хотят уже с 12 мая. Окончательное решение будут принимать регионы — в зависимости от эпидемиологической ситуации, но ориентироваться они станут на этот план.

Гуляют не все

Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) разработала свои предложения относительно открытия заведений общепита после окончания режима самоизоляции. В четверг, 30 апреля, они будут направлены в Роспотребнадзор. В организации считают, что в первую очередь к работе стоит допустить заведения площадью не более 100 кв. м, а также открыть летние веранды. Свою инициативу ФРИО уже обсудила с представителями Минэкономразвития. Об этом «Известиям» рассказал глава федерации Игорь Бухаров.

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Он подчеркнул, что Роспотребнадзор разрабатывает концепцию постепенного снятия ограничений с бизнеса, начиная с 12 мая. В том числе это коснется рестораторов. По поручению главы государства Владимира Путина, такой план должен быть готов к 5 мая. Далее регионы будут самостоятельно принимать решения об отмене запретов, ориентируясь на общие рекомендации Роспотребнадзора.

Игорь Бухаров подчеркнул, что у всех заведений достаточно мощные системы вентиляции еще с тех пор, как в ресторанах и кафе можно было курить. Поэтому нахождение гостей в заведениях площадью до 100 кв. м можно считать безопасным. Практически никаких рисков не может возникнуть у посетителей на летних верандах, которые находятся на открытом воздухе, добавил он. Гостям стоит соблюдать лишь нормы социального дистанцирования.

— Мы пока не знаем и не понимаем, каким будет потребительское поведение после того, как запрет на работу общепита снимут. Сейчас неясно, как изменилась покупательская способность, но вряд ли люди сразу пойдут в рестораны и кафе, — сказал Игорь Бухаров. — Как только рестораторы начнут работу, им придется платить за аренду и по другим счетам, не говоря уже о том, что у компаний есть задолженности перед кредиторами, которые также нужно погасить.

кафе
кафе москва вирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Роспотребнадзоре «Известиям» сказали, что рассмотрят предложения федерации, когда они поступят. В службе не уточнили, попадут ли заведения общепита в список тех, чьи ограничения ослабят в первую очередь. Хотя ранее, 21 апреля, Роспотребнадзор уже представил свои первые рекомендации для рестораторов. Тогда сообщалось, что кафе будут возвращаться к обычной жизни поэтапно. Пока они могут работать на доставку или на вынос. Сотрудники обязаны ежедневно мерить температуру, работать они должны в масках и перчатках, в помещениях необходимо проводить влажную уборку и проветривание каждые два часа. Следующий этап — переходный — когда люди начнут выходить из изоляции. Здесь Роспотребнадзор предлагает допустить работу заведений, площадь которых не превышает 50 кв. м. Но при условии, что в зале будет установлено не более пяти столов максимум на два посадочных места. Причем расстояние между столами должно быть не менее 1 м.

Далее следует режим стабилизации, когда проявится стойкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. Тогда разрешат открывать заведения максимум на 20 посадочных мест. Хотя дистанция между столами должна остаться прежней. Четвертый и последний этап — работа в штатном режиме. Она станет возможна, когда в регионе не будет новых случаев COVID-19, а количество больных начнет сокращаться.

В пресс-службе Минэкономразвития на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

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Лучше открыть, чем закрыть

Гендиректор компании Restcon Елена Перепелица сказала «Известиям», что при выходе из изоляции следует соблюдать осторожность.

Не уверена, что ограничение по площади — разумная мера, — отметила она. — Мы знаем, что до изоляции именно небольшие заведения общественного питания набивались битком. И именно такие условия наиболее опасны для заражения.

Логичнее не ограничивать рестораны по площади, а регулировать расстояние между столами и посадочными местами, уверена эксперт. При этом бары должны оказаться последними в списке открывшихся после снятия ограничений: люди под воздействием алкоголя теряют осторожность, добавила Елена Перепелица.

кафе
кафе москва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снятие ограничений — это неизбежный процесс, но ключевую роль здесь должен играть фактор своевременности, отметил в разговоре с «Известиями» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Он уверен, что социальная дистанция должна сохраняться и после открытия общепита, а при необходимости ограничения вновь можно вернуть. Однако, по словам Василия Карпунина, каждый день потери предприятий отрасли растут, и чем быстрее восстановится их нормальное функционирование, тем больше участников останется на рынке и не обанкротится.

Как сообщил «Известиям» представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек в ресторанах в первой половине апреля составил 718 рублей, упав на 21% по сравнению с аналогичным периодом февраля. Объем продаж при этом рухнул на 78%, количество покупок снизилось на 85%. Ситуация в продуктовых магазинах, работа которых никак не ограничена, совсем другая. Средний чек в супермаркетах вырос в апреле, по сравнению с февралем, на 40% — до 543 рублей, объем продаж увеличился на 31%.

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