Роспотребнадзор представил рекомендации по возобновлению работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий общественного питания при рисках COVID-19, которые предусматривают поэтапный вывод из режима ограничений. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства в четверг, 23 апреля.

На нынешнем этапе ведомство допускает возможность работы только сервисов доставки еды, далее — работу предприятий общепита с ограниченной площадью и посадкой в зале. «На этапе стойкой тенденции к снижению в регионе — допускаются массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии 1–2 м, в условиях штатного режима будут действовать обычные нормативные требования», — приводит рекомендации Роспотребнадзора «РИА Новости».

Каждый этап предусматривает противоэпидемические мероприятия: от работы всего персонала в масках и перчатках и использования одноразовой посуды до проведения стандартной уборки.

Ранее 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Он призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось». Позже президент продлил ограничения до 30 апреля включительно.

В частности, рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общепита обязаны закончить обслуживание в залах и начать доставку еды или выдачу ее на вынос. Также не работают магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, а также зоотовары и аптеки. Закрылись торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники. Для всех групп населения отменили льготный проезд на общественном транспорте.

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