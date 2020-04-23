Роспотребнадзор предложил план по работе кафе после карантина

Роспотребнадзор предложил в начале выхода из самоизоляции разрешить работу кафе и ресторанам, чья площадь не превышает 50 кв. м. и в которых не более 5 столиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более 5 столов по 1-2 посадочных места (расстояние между столами должно быть не менее 1 метра)», — сказано в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что массовые мероприятия, включая банкеты и поминки, должны быть запрещены.

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