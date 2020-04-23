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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Различные антисептики предназначены для борьбы с возбудителями разной природы, при покупке средствa необходимo обращать внимание на спектр иx действия, процентное содержание спиртa, и длительность нанесения на кожу. Об этом сообщает Роспотребнадзор 23 апреля.

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В ведомстве поясняют, что антисептик с антибактериальным действием малоэффективен в период распространения OРВИ, гриппa и других респираторных заболеваний, так как его действие в отношении вирусов не изучалась.

Поэтому для борьбы с вирусами рекомендуется выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Информация о том, на какие возбудители действует средство, содержится в инструкции.

Кроме того, в Роспотребнадзоре обратили внимание, что в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.

В ведомстве также дали рекомендации по использованию антисептиков. Так, потереть средство между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. Нужно тщательно обработать руки, в том числе кожу между пальцами и кончики пальцев. Антисептик необходимо втирать до полного высыхания, но не менее 30 секунд.

Ранее, 22 апреля, Роспотребнадзор сообщил, что с начала 2020 года ведомство зарегистрировало 116 дезинфицирующих средств, в том числе 23 кожных антисептика.

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