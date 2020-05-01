Собянин выразил надежду на скорое возвращение прогулок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 мая выразил надежду на то, что уже в скором времени москвичи вновь смогут прогуляться по городу.

Осматривая работы по дезинфекции общественных пространств города, Собянин отметил, что обычно в этот день по улицам города проходят «первомайские колонны», празднующие День весны и труда, а не машины дезинфекции. Мэр добавил, что надеется на скорое возвращение «настоящего праздника» и что люди смогут выйти и погулять по любимому городу.

По словам Собянина, работа по дезинфекции проводится огромная. В ней участвуют около 70 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники. Они обрабатывают общественные пространства и подъезды домов, чтобы обезопасить москвичей. Также мэр пообщался с работниками комплекса городского хозяйства, выполняющими работы по дезинфекции, поздравил их с праздником и поблагодарил за труд на передовой.

Шестая масштабная дезинфекция дорог, тротуаров, парковок, дворов и общественных пространств в Москве началась в пятницу, в 12:00. Всего продезинфицируют более 300 млн кв. м территорий.

Особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, зданий и территорий перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

По состоянию на 1 мая число случаев коронавируса в России составило 114 431. За весь период эпидемии скончались 1169 пациентов, вылечились — 13 220.

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