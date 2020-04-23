Власти анонсировали очередную масштабную дезинфекцию в Москве

В Москве в пятницу, 24 апреля, состоится очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», — цитирует его «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.

Чиновник отметил, что особое внимание будет уделено обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, а также территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций подземки. Вместе с этим будут продезинфицированы все городские подземные и надземные пешеходные переходы.

Вдобавок к этому тщательно продезинфицированы будут общественные туалеты, территории МФЦ и станции водоподготовки питьевой воды.

Специальными препаратами в Москве, как напомнил Бирюков, ежедневно обрабатываются все подъезды многоквартирных домов, в том числе домофоны, почтовые ящики, лифты и перила.

Предстоящая дезинфекция, в которой будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники, станет уже пятой санитарной обработкой городского пространства с конца марта. Последняя масштабная дезинфекция в Москве прошла 18 апреля. Тогда специалисты комплекса городского хозяйства обработали свыше 300 млн кв. м.

Накануне пресс-служба МЧС России сообщила, что специалисты ведомства завершили санитарную обработку всех девяти столичных вокзалов. Последним был продезинфицирован Киевский вокзал.

В России, по данным оперштаба на утро четверга, зафиксировано 57 999 случаев заболевания, скончались — 513 человек, вылечились — 4420.

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