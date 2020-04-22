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В Москве около 2,5 тыс. человек не смогли проехать на метро 22 апреля

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Москве в среду, 22 апреля, состоялся первый день работы автоматизированной системы проверки цифровых пропусков на транспорте. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе «Организатора перевозок», воспользоваться метро не смогли 2,5 тыс. человек, поскольку их карты «Тройка» или соцкарты не были привязаны к цифровому пропуску.

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Там отметили, что контролеры строго следят за соблюдением пропускного режима, но в первый день работы системы некоторых людей они пропустили для дальнейшей поездки на метро. Речь идет, например, о тех гражданах, у которых были и действующий цифровой пропуск, и транспортная карта, но пять часов с момента ее привязки еще не прошло.

«Автоматическая система проверки цифровых пропусков работает в столичной подземке повсеместно. При этом помимо соблюдения пропускного режима крайне важно не допустить нарушения социальной дистанции — для этого сотрудники мосметро следят за ситуацией онлайн, и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим, при котором контроль осуществляется силами «Организатора перевозок», — добавили в пресс-службе.

Ранее в этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в столице наличие цифровых пропусков утром в 22 апреля проверили у около 70 тыс. пассажиров наземного транспорта.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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