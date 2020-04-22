Москвичам разъяснили понятие ближайшего магазина

Четких требований к удаленности ближайшего магазина или аптеки от дома не установлено, поэтому у москвичей нет необходимости высчитывать расстояние в метрах, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

«Четких границ тут нет. Это аптека или магазин, которые находятся рядом с вашим домом», — говорится в сообщении.

Также горожанам напомнили, что в настоящее время для совершения поездки на транспорте по Москве и Подмосковью необходим цифровой пропуск. Ходить пешком можно без пропусков, но при этом соблюдать действующие ограничения.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

Электронные пропуска для москвичей оформляются бесплатно тремя способами: на сайте mos.ru, с помощью СМС на номер 7377 и через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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