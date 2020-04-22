Прямой эфир
Сюжет:

Москвичам разъяснили понятие ближайшего магазина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четких требований к удаленности ближайшего магазина или аптеки от дома не установлено, поэтому у москвичей нет необходимости высчитывать расстояние в метрах, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии
Влияние COVID-19 на ситуацию на дорогах общего пользования

«Четких границ тут нет. Это аптека или магазин, которые находятся рядом с вашим домом», — говорится в сообщении.

Также горожанам напомнили, что в настоящее время для совершения поездки на транспорте по Москве и Подмосковью необходим цифровой пропуск. Ходить пешком можно без пропусков, но при этом соблюдать действующие ограничения.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

Электронные пропуска для москвичей оформляются бесплатно тремя способами: на сайте mos.ru, с помощью СМС на номер 7377 и через единую справочную службу правительства Москвы по номеру: +7 (495) 777-77-77.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Камеры зафиксировали 230 тыс. водителей без пропусков 22 апреля в Москве
В Москве около 2,5 тыс. человек не смогли проехать на метро 22 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020