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Эксперт рассказал о связи выявляемости COVID со сдерживанием эпидемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Увеличившееся количество тестов на коронавирус, а также высокая выявляемость инфекции позволят провести диагностику среди максимального числа жителей Москвы. Об этом заявил директор ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии» Александр Гинцбург телеканалу РЕН ТВ.

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Он отметил, что это позволит специалистам выявить большее число бессимптомных носителей инфекции, которые являются неосознанными переносчиками заболевания, и изолировать их для снижения темпов распространения коронавируса.

«Брошены большие средства, материальные и человеческие ресурсы на то, чтобы увеличить количество проводимых тестов. И благодаря тому, что количество определения тестов увеличено и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла. Это важно в эпидемиологическом плане в той политике, к которой призывает руководитель нашего государства и руководитель Москвы для сдерживания эпидемии», — рассказал он в субботу, 2 мая.

Также Гинцбург напомнил, что президент страны Владимир Путин говорил о необходимости внедрить такую систему по всей стране.

«Когда на ранних стадиях выявляется инфицированность, а не заболеваемость, есть возможность человека изолировать и ограничить его контакты», — объяснил он.

Ранее в оперативной штабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что увеличение роста заболевших в Москве объясняется тем, что скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз.

В этот же день мэр города Сергей Собянин рассказал, что за минувшую неделю объем экспресс-тестов на антитела вырос в 10 раз. Таким образом, Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции, чем и обусловлен рост числа заболевших.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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