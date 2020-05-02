Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» в субботу, 2 мая.

По его словам, анализы около 1 тыс. медиков подтвердили, что они еще болеют. «То есть около тысячи человек болеют, тысяча переболела», — добавил Собянин.

Градоначальник отметил, что медработники «находятся сегодня на передовой».

Мэр также рассказал о создании временных госпиталей в Москве на случай приближения к пиковым значениям, либо если не хватит действующих мощностей. «Что касается размещения временных госпиталей в крупных капитальных сооружениях — это и торговые центры, и спортивные сооружения — такая практика была практически во всех странах, которые проживают пандемию», — сказал он.

По его словам, плюс в размещении в таких пространствах в том, что они большие, с хорошей вентиляцией, обменом воздуха, и врач может «видеть сразу нескольких пациентов» и обслуживать большее количество людей.

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли в результате заражения коронавирусом. Документ называется «Список памяти», на данный момент в нем 85 имен.

Ранее, 26 апреля, в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге сообщили о заражении коронавирусом около 50 сотрудников медучреждения. С начала апреля от этой инфекции в городе умерли четыре медсестры.

Кроме того, в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли нейрохирург высшей категории, заведующий отделением в Александровской больнице Алексей Филиппов и врач Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий.

По данным оперштаба на 2 мая, число случаев коронавируса в России составляет 124 054.

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