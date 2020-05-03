Комаровский рассказал о действиях при обнаружении симптомов коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в воскресенье, 3 мая, рассказал, какие меры предпринял бы в случае обнаружения у себя симптомов коронавируса.

«Первое, что я сделаю — это обзвоню своих сотрудников и скажу, что заболел. В дом ко мне и так никто не ходит, кроме жены, которая из дома не выходит <…> Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать <…> А дальше будем смотреть по симптоматике. Если будет в горле свербеть, то буду сосать какие-то таблетки — скорее всего, обычные леденцы. Если повысится температура и будет плохо — приму парацетамол», ― написал он на своей странице в Instagram.

Также доктор Комаровский подчеркнул, что не станет принимать противовирусные препараты для лечения ВИЧ, а также хлорохин, сумамед, азитромицин или цинк, при этом отметив, что будет лишь «литрами пить жидкость» и есть фрукты.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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