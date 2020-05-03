В Астраханской области скончался пятый пациент с коронавирусом

Пятый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Астраханской области. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе управления администрации губернатора области.

Отмечается, что причиной смерти мужчины 1952 года рождения стало онкологическое заболевание. С 8 по 22 апреля он находился на лечении с диагнозом «двусторонняя пневмония» в «РЖД Медицина», однако после положительного теста на коронавирус его перевели в госпиталь Александро-Мариинской областной клинической больницы.

«Из-за стремительного развития онкологического заболевания 2 мая наступила смерть. Диагностированный ранее у пациента COVID-19 не является причиной смерти», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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