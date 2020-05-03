В Иркутской области скончался пятый пациент с коронавирусом

Пятый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 2 мая в России общее число заболевших достигло 124 054 человека, умерли 1222 пациента, выздоровели ― 15 013.

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