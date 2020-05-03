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В России провели более 4 млн тестов на коронавирус

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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В России с начала эпидемии были проведены свыше 4 млн тестов на наличие коронавируса. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В РФ проведено более 4,1 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 215 тыс. человек», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что за последние сутки было проведено 74 тыс. тестов на коронавирус.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. Глава государства также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

При этом он отметил, что принимать под копирку решения по отношению ко всем регионам нельзя, ведь распространение коронавируса в субъектах идет разными темпами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 2 мая в России общее число заболевших достигло 124 054 человек, умерли 1222 пациента, выздоровели ― 15 013.

кВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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