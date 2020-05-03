Воробьев заверил в наличии масок в подмосковных аптеках

Аптеки Московской области полностью обеспечены масками. Об этом 3 мая в интервью программе «Вести. Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы провели работу с коммерческими аптеками, их у нас более 4 тыс., и государственными, их 300, в основном они раздают льготные лекарства. У нас есть маски. Месяц назад не могли себе такого позволить, не хватало масок, все они шли в амбулаторию, поликлиники или госпитали», — сказал он.

1 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе масочного режима. До 12 мая постановление носит рекомендательный характер, затем — обязательный.

Ранее в субботу стало известно, что с 12 мая жителей Московской области, которые не будут соблюдать масочный режим, могут оштрафовать на 4 тыс. рублей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса от 3 мая, в России зафиксировано 124 тыс. заболевших коронавирусом.