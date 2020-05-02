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Собянин назвал условие смягчения ограничений в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда власти могут пойти на ослабление ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

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2 мая в эфире телеканала «Россия 24» градоначальник отметил, сто смягчить меры можно будет уже в середине мая. Условием для этого является снижение нагрузки на здравоохранение.

«Самый главный критерий, если у медицинской системы при таких нагрузках есть какой-то запас прочности, тогда можно делать меры более лояльными», — пояснил Собянин.

Он отметил, что пока в столице фиксируется большое число зараженных, из-за чего нагрузка на больницы растет. При этом он подчеркнул, что власти и граждане должны сообща действовать в сложившейся ситуации.

Ранее, 2 мая, Собянин рассказал, что около 2 тыс. медработников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.

коронавирус в России

Всего в России выявили 124 054 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Погибли более 1,2 тыс. пациентов, выздоровели свыше 15 тыс.человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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