В Москве еще 34 человека скончались от коронавируса

Еще 34 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались в Москве за последние сутки. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 729, сообщили в оперштабе.

Отмечается, что у умерших имелись сопутствующие заболевания. Также у них диагностировали пневмонию.

По данным на 2 мая, всего в России зарегистрировано 124 054 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Погибли более 1,2 тыс. пациентов, выздоровели свыше 15 тыс.человек.

Ранее стало известно, что Москва резко увеличила количество тестов на COVID-19. Выявляемость инфекции выросла почти вдвое. По этому показателю российская столица вышла в мировые лидеры.

Оперштаб напомнил москвичам о необходимости соблюдать режим самоизоляции, продленный до 11 мая.

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