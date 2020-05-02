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В Москве еще 34 человека скончались от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Еще 34 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались в Москве за последние сутки. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 729, сообщили в оперштабе.

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Отмечается, что у умерших имелись сопутствующие заболевания. Также у них диагностировали пневмонию.

По данным на 2 мая, всего в России зарегистрировано 124 054 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Погибли более 1,2 тыс. пациентов, выздоровели свыше 15 тыс.человек.

Ранее стало известно, что Москва резко увеличила количество тестов на COVID-19. Выявляемость инфекции выросла почти вдвое. По этому показателю российская столица вышла в мировые лидеры.

Оперштаб напомнил москвичам о необходимости соблюдать режим самоизоляции, продленный до 11 мая.

кВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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