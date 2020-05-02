Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве еще 34 человека скончались от коронавируса
Общество
Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая
Мир
На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста
Мир
В штате Нью-Йорк число умерших от коронавирусной инфекции выросло на 299 человек
Общество
Якушев примет участие в заседании общественного совета Минстроя
Мир
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Сюжет:

Пассажиров без масок не пустят в транспорт Подмосковья с 12 мая

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 12 мая в подмосковный общественный транспорт не пустят пассажиров без масок или респираторов. Об этом 2 мая сообщили в правительстве Московской области.

Новая реальность: как фантасты видят Россию после коронавируса
Что думают о будущем Сергей Лукьяненко и другие и что из их прогнозов близко к реальности

В администрации отметили, что сотрудники минтранса области совместно с Росгвардией и полицией ежедневно проверяют у пассажиров наличие пропусков и соблюдение социальной дистанции.

С 12 мая правоохранители начнут следить и за наличием масок. При необходимости раздавать маски будут в ходе проверки цифровых пропусков.

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — указала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

1 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе масочного режима. До 12 мая постановление носит рекомендательный характер, затем — обязательный.

Инфографика

Ранее в субботу стало известно, что с 12 мая жителей Московской области, которые не будут соблюдать масочный режим, могут оштрафовать на 4 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков назвал причину выхода Подмосковья на плато по коронавируса
Минздрав заявил об отсутствии оснований считать ситуацию с COVID стабильной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020