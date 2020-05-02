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Российские тесты на коронавирус помогли выявить больных в нескольких странах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские тест-системы помогли выявить зараженных коронавирусом в нескольких странах мира. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства РФ в Таджикистане 2 мая.

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«Тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ «Вектор», по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов», — говорится в сообщении.

Именно с помощью российских тестов были выявлены первые заболевшие в Белоруссии, Армении и Узбекистане. Отмечается, что с февраля 2020 года Роспотребнадзор на безвозмездной основе поставил в другие страны более 450 тыс. тест систем.

«Российские тесты «видят» возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий», — отметили в дипведомстве.

Ранее в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что семь российских лабораторий могут диагностировать коронавирус у пациента при помощи теста без подтверждения службы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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