Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Якушев примет участие в заседании общественного совета Минстроя
Общество
В Думе предложили бесплатно раздавать маски в транспорте в Москве
Мир
Российские тесты на коронавирус помогли выявить больных в нескольких странах
Армия
В ВС РФ и военных учебных заведениях выявили более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
СМИ сообщили о гибели двух детей при падении из окна в Москве
Мир
В Италии увеличился прирост смертей от коронавируса за сутки
Сюжет:

Якушев примет участие в заседании общественного совета Минстроя

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минстроя России Владимир Якушев примет участие в заседании общественного совета ведомства 12 мая, несмотря на то, что заболел коронавирусом. Об этом 2 мая заявил председатель совета Сергей Степашин.

Из-за одного теста: что изменится с уходом премьера на самоизоляцию
Действующий глава кабмина мог заразиться от кого-то из своего окружения

«Надо отдать ему должное, он с пониманием относится к тому, чем мы [в общественном совете при Минстрое] занимаемся», — приводит его слова газета «Комсомольская правда».

Заседание пройдет 12 мая в формате видеоконференции. В ней примут участие около 100 человек и 44 регионов страны. На президиуме общественного совета будут обсуждаться проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Степашин отметил, что Якушев чувствует себя хорошо и вообще «сильный человек».

30 апреля стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина. Глава правительства также ушел на самоизоляцию. Его обязанности временно будет исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу
Песков заверил в надлежащей охране здоровья президента России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020