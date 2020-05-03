В мире от коронавируса скончались более 243 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 243 тыс., при этом общее количество зараженных достигло 3,42 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса от 3 мая.

Согласно статистике, больше всего зараженных зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки (1,13 млн), а также Испании (216,5 тыс.) и Италии (209,3 тыс.). В России зафиксировано 124 тыс. заболевших коронавирусом.

Ранее, 30 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предрек еще большое число жертв COVID-19 в мире, отметив, что в организации скорбят по потерянным жизням, которых уже более 200 тыс.

Он напомнил о ранее запущенном глобальном плане гуманитарных мер на общую сумму $2 млрд для финансирования борьбы с этой инфекцией в беднейших странах планеты.

За день до этого МИД России сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ООН и страны-участницы «группы двадцати» (G20) решили создать программу по противодействию инфекциями стоимостью $7,5 млрд.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

При этом, согласно данным Worldometer на 3 мая, на планете зарегистрировано свыше 3,48 млн случаев заболевания, умерли более 244 тыс. человек, вылечились — 1,12 млн.