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МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
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МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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В годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов МИД Украины назвал Россию единственной стороной, не желающей установить причины трагедии, а также возложил ответственность за произошедшее на Москву.

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В заявлении украинского ведомства от 2 мая говорится, что Россия отказалась выдать Киеву бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, который, по мнению Киева, мог быть причастен к беспорядкам в Одессе, произошедшим 2 мая 2014 года.

Кроме того, отмечается, что Москва в ходе переговоров об обмене удерживаемыми лицами в 2019 году просила выдать девять человек, которые также якобы причастны к беспорядкам.

«Призываем международное сообщество к дальнейшим совместным усилиям по противодействию российской пропаганде и дезинформации…направленных против Украины и других демократических государств», — говорится в заявлении.

Помимо этого, украинские дипломаты заявили, что экстремисты, которые сожгли людей в Одессе, «следовали сценарию российских кураторов».

Также в заявлении говорится, что причиной пожара стали не «коктейли Молотова», которыми радикалы закидали здание, а «внутренние возгорания».

Издание «Страна.ua» указало, что ведомство напомнило о 37 обвинительных актах и трех приговорах об организации беспорядков, однако не указало, что почти все они касаются участников антимайдана, а не радикалов, которые на них напали.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Активисты оказались заперты в Доме профсоюзов, а члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) подожгли здание. Не давая никому выйти, они открывали огонь по тем, кто пытался спастись из пожара.

Полиция на помощь активистам не пришла. Погибли 48 человек, более 250 получили ранения.

В этом году Россия вновь призвала международную общественность и правозащитные структуры добиться от Киева полного расследования.

Ранее в ООН и в Совета Европы выражали обеспокоенность бездействием Киева. Правозащитники указали, что целью судебного процесса не стало выявление действительно виновных в трагедии.

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