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Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик
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МИД Украины в годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов опубликовал заявление, в котором возложил ответственность за трагедию на Россию.

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«События 2 мая 2014 в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга», - говорится в публикации.

По мнению украинских дипломатов, экстремисты в Одессе «следовали сценарию российских кураторов». Кроме того, МИД Украины рассказал о якобы имевших место «внутренних возгораниях», исключив факт того, что Дом профсоюзов националисты закидывали коктейлями Молотова.

Кроме того, по версии, украинского МИДа, участники акции в поддержку госпереворота якобы даже пытались спасти активистов из огня.

«Украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц», - добавили в МИДе.

Как отмечает «Страна.ua», ведомство напомнило о 37 обвинительных актах и трех приговорах об организации беспорядков, однако не указало, что почти все они касаются именно пострадавшей стороны – участников антимайдана.

2 мая выступил с обращением и президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал расследовать все обстоятельства трагедии и не допустить ее повторения. Украинский лидер также выразил соболезнования семьям погибших.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Спасаясь от преследования, активисты укрылись в Доме профсоюзов, где были заблокированы националистами. В здание полетели бутылки с зажигательной смесью, а члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ после возникновения пожара открывали огонь по тем, кто пытался выйти из здания.

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Полиция, находившаяся на месте происшествия, активистам не помогла. Погибли 48 человек. Более 250 получили ранения.

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