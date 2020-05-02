Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Общество
Семь лабораторий в России смогут проводить высокоточные тесты на COVID-19
Общество
Аксенов связал трагедию в Одессе в 2014 году с преступлениями периода ВОВ
Происшествия
Названа причина ЧП на плавбазе в Находке
Общество
Попова заявила об отсутствии повторных заражений коронавирусом в России
Общество
Собянин заявил о выходе Москвы в мировые лидеры по выявляемости COVID-19

Аксенов связал трагедию в Одессе в 2014 году с преступлениями периода ВОВ

0
Фото: ТАСС/Андрей Боровский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

События в Одессе 2 мая 2014, в результате которых погибли десятки человек, являются продолжением преступлений украинских националистов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Суд да дело: как на Украине расследуют события 2014 года в Одессе
Верховная рада провалила создание специальной комиссии

«Преступления, совершенные неонацистами в Одессе и на Донбассе, являются логическим продолжением преступлений украинских националистов, совершенных в годы Второй мировой войны. Они стоят в одном ряду с трагедиями Бабьего Яра, Хатыни, Волынской резней», — написал он в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 2 мая.

Также Аксенов отметил, что за прошедшие шесть лет со дня трагедии мало что изменилось, а преступники не были наказаны.

«Режим, опирающийся на террор и управляемый заграничными кукловодами, обречен на провал. Уверен, что виновники одесского злодеяния обязательно получат по заслугам», — написал чиновник.

Аксенов выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал сил и терпения.

Накануне в ООН призвали украинские власти привлечь к ответственности виновных в насилии 2 мая в Одессе.

По словам главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, за шесть прошедших лет никто так и не понес ответственности за случившиеся. За последний год нет продвижения по уголовным делам в отношении сотрудников милиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Спасаясь от разъяренных националистов, противники госпереворота укрылись в Доме профсоюзов, где их заблокировали собравшиеся у здания радикалы.

Полиция никаких мер не предприняла. В результате члены «Правого сектора» подожгли здание с людьми, а затем открыли огонь по тем, кто пытался выйти. Жертвами трагедии стали 48 человек. Более 250 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе мужчина с гранатой захватил здание суда
Радикалы разгромили мемориал у Дома профсоюзов в Одессе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020