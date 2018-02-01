Фигурант дела о трагедии 2 мая в Одессе приговорен к пяти годам тюрьмы

Участник массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что 38-летний гражданин принимал активное участие в массовых беспорядках, а именно оказывал сопротивление представителям власти, устраивал погромы и бросал камни. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся, отмечается в сообщении.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» и футбольными фанатами из Харькова и Одессы с одной стороны и радикалами «евромайдана» — с другой.

Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.