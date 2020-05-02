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Зеленский призвал сделать всё для расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Государство должно сделать все для расследования событий, произошедших в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Об этом 2 мая в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Каждый из нас должен сделать всё, чтобы подобное больше никогда не повторилось. А наш общий вызов — вместе сделать всё, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических «целей», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что задача каждого человека — сделать так, чтобы Украина была землей «не раздора, а братства», на которой Одесса, Днепр, Львов, Донецк и Симферополь — часть мирной «цветущей и единой» страны.

Ранее в субботу МИД России призвал международную общественность и правозащитные структуры добиться от Киева полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств пожара в Доме профсоюзов в Одессе.

Накануне, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала власти обеспечить привлечение к ответственности виновных в.инциденте в Доме профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Активисты укрылись от националистов в Доме профсоюзов, где были заблокированы. Полиция, находившаяся на месте происшествия, активистам не помогла.

Члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) подожгли здание и открыли огонь по тем, кто пытался выйти из него. Погибли 48 человек. Более 250 получили ранения.

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