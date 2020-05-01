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ООН призвала Украину наказать виновных в трагедии в Одессе в мае 2014 года
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ООН призвала Украину наказать виновных в трагедии в Одессе в мае 2014 года

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Правосудие за гибель людей в результате трагедии в Одессе 2 мая 2014 года до сих пор не совершилось. Об этом говорится в заявлении главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер.

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«Я призываю украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, основательное и непредвзятое расследование убийств. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах», — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам за шесть прошедших лет никто так и не понес ответственности за случившиеся. За последний год нет продвижения по уголовным делам в отношении сотрудников милиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки.

Ранее в пятницу публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман назвал беспорядки, произошедшие в Одессе в мае 2014 года, запланированными.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников антимайдана с радикалами. Спасаясь от разъяренных националистов, противники госпереворота укрылись в Доме профсоюзов, где их заблокировали собравшиеся у здания радикалы.

Полиция никаких мер не предприняла. В результате члены «Правого сектора» подожгли здание с людьми, а затем открыли огонь по тем, кто пытался выйти. Жертвами трагедии стали 48 человек. Более 250 пострадали.

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