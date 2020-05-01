Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Украина похожа на почти затонувший «Титаник», а власти совершают ритуальные действия вместо спасения страны. Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«У меня такое ощущение, что мы на «Титанике», который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну», — заявила политик 30 апреля в ходе заседания совета фракций Верховной рады, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

По словам Тимошенко, на Украине запустили финансовую пирамиду займов через выпуск облигаций внутреннего госдолга, а доходная часть бюджета «валится».

Происходящее она назвала финансовым коллапсом, при этом МВФ так до сих пор и не перечислил Киеву деньги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит от МВД $8 млрд, а не 5 млрд, как планировалось ранее.

В марте Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. По словам украинского лидера, власти «затыкают дыры руками и ногами», и так страна и живет.