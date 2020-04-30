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На Украине прекратили госфинансирование партии «Слуга народа»

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Фото: TASS/Zuma
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Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции на Украине остановило финансирование партии «Слуга народа» из государственного бюджета на III и IV кварталы 2020 года. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщается на официальном сайте ведомства.

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Причиной прекращения финансирования стало обращение партии к агентству с целью направить бюджетные средства на нужды медицинских организаций и врачей в борьбе с пандемией коронавируса.

Сумма средств, от которых отказалась партия, — более 70 млн гривен (около $2,6 млн).

В настоящий момент агентство по противодействию коррупции Украины готовит обращение в министерство финансов по поводу рассмотрения возможности уменьшения расходов по бюджетной программе «Финансирование уставной деятельности политических партий».

Ранее 30 апреля сообщалось, что на Украине за последние сутки выявлено 540 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране 10 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели.

29 апреля в минздраве Украины объявили о выходе страны на плато по количеству заражений коронавирусом. Вместе с тем главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключил, что этот период может быть длительным.

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